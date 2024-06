Violenza sulle donne, aumentano i casi in Valle d'Aosta

Aumentano i reati in materia di Codice rosso, la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Dal primo maggio dello scorso anno al 30 aprile di quest'anno sono state denunciate 83 persone (35 l'anno scorso), 28 quelle arrestate (11) e 52 (12) i provvedimenti di allontanamento eseguiti. I dati sono stati forniti in occasione della celebrazione per il 210/o della fondazione dell'Arma.

Negli ultimi 12 mesi i carabinieri hanno perseguito 2.826 reati, contro i 2.516 dell'anno precedente denunciando complessivamente 709 persone (588) e arrestandone 53 (59). Gli interventi fatti dopo aver ricevuto una chiamata al 112 sono stati 6.077 (5.651) e 1.389 (1.370) le contravvenzioni in materia di codice della strada. Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate cinque persone (sette), 19 (47) quelle denunciate e 61 (39) i segnalati all'autorità di prefettura. Riguardo a servizi di controllo del territorio, sono state 631 le pattuglie a piedi (769), 12.062 quelle in auto (10.786), 445 i servizi di ordine pubblico (997) e 738 le pattuglie di sciatori (501). Le persone identificate sono state 38.735 (57.755), 33.360 gli automezzi controllati (30.959), 323 gli incidenti stradali rilevati (389), 281 le denunce per guida in stato di ebbrezza (126), 2.923 gli utenti di piste da sci controllati (2.550), 83 quelli sanzionati (69) e 1.247 gli esercizi e le aziende controllate (5.841).



