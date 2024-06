Carabinieri, celebrato a Aosta il 210/o anniversario dalla fondazione

E' stato celebrato in piazza Chanoux, nel 'cuore' di Aosta, il 210/o anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri. ''Dovete e potete costruire un mondo migliore, il vostro compito è quello di trovare il coraggio di scegliere" ha sottolineato nel suo intervento il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del Gruppo Aosta, rivolgendosi agli studenti presenti alla cerimonia.

''Il nostro compito è quello di ascoltare la popolazione, di essere credibili'' ha aggiunto. Un discorso rivolto principalmente ai giovani che devono imparare ''a essere anziché apparire e a coltivare sempre le proprie scelte''. Il comandante ha poi sottolineato come ''il trend dei reati è in linea con lo scorso anno, e che anche un solo reato denunciato verrà sempre perseguito''.



