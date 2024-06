Lavori sulla statale 26 a Montjovet, chiusura per 25 giorni

Per consentire l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma delle protezioni marginali è stato disposto divieto di transito e di chiusura al traffico sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta dal km 70+650 al km 70+900, nel comune di Montjovet, su tutte le corsie a partire dalle 6.30 del 10 giugno 2024 fino alle 23 del 5 luglio 2024. Lo ha comunicato l'Anas - come riportato in una nota di Fratelli d'Italia - con l'ordinanza numero 47/2024.

"Aldilà del silenzio assordante del governo regionale su questo ennesimo tema riguardante tutti i trasporti che ultimamente sono in un'oggettiva crisi (caro autostrade, trafori sotto lavori permanenti, ferrovia chiusa, aeroporto arrugginito) - scrive FdI - ci auguriamo perlomeno che i cittadini e i turisti che utilizzano abitualmente la strada statale, anche a causa dei costi che sono tra i più alti di Europa, non debbano subire l'obbligo di dover pagare il tratto autostradale imposto per una chiusura programmata che non è stata ancora comunicata ufficialmente a 6 giorni dal suo inizio. Chiediamo pertanto che il governo regionale intervenga immediatamente nel dare adeguata informazione a tutti i cittadini che percorrono quel tratto stradale dando nel contempo doverose rassicurazioni circa la gratuità nella tratta autostradale del percorso alternativo imposto che diamo per scontato abbia già concordato con la concessionaria competente Sav".

Il provvedimento interesserà tutti gli autoveicoli, tutti gli utenti, tutti i veicoli a motore trainanti un rimorchio, autoarticolati, autobus, autocarri, autotreni, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, mezzi di soccorso, pedoni, veicoli a trazione animale .



