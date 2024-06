Chiusura SS26 a Montjovet, Anas "lavori allargamento sede"

"Anas ha programmato la prosecuzione degli interventi di allargamento della sede stradale con sostituzione delle barriere laterali di sicurezza per un tratto di circa 250 metri lungo la statale 26 della Valle d'Aosta a Montjovet. Al fine di garantire la piena sicurezza per le maestranze impegnate nei lavori nonché per gli utenti della strada, il tratto sarà chiuso al traffico da lunedì 10 giugno a venerdì 5 luglio". E' quanto si legge in una nota della società del Gruppo Fs Italiane che gestisce la rete di strade statali di interesse nazionale.

"I lavori in programma - spiega Anas - costituiscono l'ultima fase di un intervento più ampio che ha previsto l'allargamento della statale 26 a Montjovet per un'estensione di circa 1,4 chilometri lungo un tratto particolarmente impervio sulla gola che ospita la Dora Baltea. L'investimento complessivo per l'esecuzione degli interventi ammonta a circa 2,3 milioni di euro".

"Il percorso alternativo durante la chiusura - prosegue Anas - è costituito dalla A5 tra i caselli di Verres e Chatillon/Saint-Vincent. Sono in corso le necessarie interlocuzioni con il Gestore autostradale per istituire la gratuità del pedaggio tra i due caselli".



