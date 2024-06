Sci: Fede Brignone "ho ancora voglia di mettermi in gioco"

"Sciare è quello che mi piace fare, è molto impegnativo e altrettanto molto soddisfacente. Finché avrò voglia di mettermi in gioco in questo mondo lo farò e quando non me la sentirò più allora smetterò". Lo ha detto la pluricampionessa valdostana di sci Federica Brignone, intervenendo ad Aosta alla Giornata nazionale dello sport.

"Sinceramente non ho niente che mi manca dal punto di vista dei risultati - ha aggiunto - e anzi ho vinto più di quello che avrei potuto sognare da bambina. Sono già soddisfatta, faccio ancora quello che mi piace e finché sarà così allora continuerò a gareggiare. Ho scelto questa vita e questa è la cosa più bella. La tappa di La Thuile di Coppa del Mondo, vicino a casa, per me è una grande motivazione per la prossima stagione".





