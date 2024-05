Attivato in Valle d'Aosta il Servizio notifiche digitali

In Valle d'Aosta è attivo Send, il Servizio notifiche digitali che semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale per enti, cittadini e imprese. Lo comunica la Presidenza della Regione, precisando che è tra i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha aderito a questa nuova infrastruttura digitale realizzata da PagoPA spa - si legge in una nota - che offre alle pubbliche amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi". Le prime comunicazioni che utilizzeranno Send in Valle d'Aosta saranno quelle relative agli avvisi di accertamento per la tassa automobilistica non pagata per l'anno di imposta 2022.



