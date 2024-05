Traforo del Monte Bianco, accorciate le chiusure notturne a giugno

Dal 3 giugno prossimo si ridurrà di due ore ciascuna delle chiusure notturne al traffico previste al traforo del Monte Bianco nell'ambito dei lavori di risanamento dell'impalcato stradale. L'ultima fase delle opere nel tratto centrale della galleria, su una lunghezza di 240 metri, è iniziata l'8 aprile scorso.

"L'esecuzione - fa sapere il gestore italo-francese della galleria, il Geie-Tmb - di tali importanti lavori di ingegneria civile, che prevede la rimozione e la sostituzione della soletta su cui poggia il piano viabile, sta avanzando più velocemente rispetto a quanto inizialmente programmato, tanto da terminare l'attività di posa dei nuovi elementi di impalcato con sei notti di anticipo. Di concerto con l'impresa esecutrice, per la realizzazione delle attività restanti è stato pertanto deciso, per il mese di giugno, di ridurre di due ore la durata di ciascuna chiusura al traffico in orario notturno passando dalle 12 ore e 30 minuti previste (dalle 19 alle 7.30) a 10 ore e 30 minuti (dalle 19.30 alle 6.00).

Una volta realizzate le attività accessorie correlate al progetto, è prevista poi una chiusura prolungata di 30 ore e 30 minuti per completare le operazioni, a partire dalle 23.30 di mercoledì 19 giugno fino alle 6 di venerdì 21 giugno. Prima di questa data, a giugno saranno dieci le nottate di chiusura per lavori. Se si considera la totalità del progetto di risanamento dell'impalcato stradale nella zona centrale dell'infrastruttura, realizzato tra il 2018 e il 2024 su circa 1.700 metri lineari di galleria, l'investimento è pari a 60 milioni di euro.



