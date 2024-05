Bandiera verde a Pasturs, progetto nel Parco del Mont Avic

Il Parco del Mont Avic ha sposato e sostenuto il progetto Pasturs, a cui Legambiente nei giorni scorsi ha assegnato una delle 23 bandiere verdi dell'arco alpino, tra cui le quattro attribuite direttamente ad aziende, cooperative e comuni valdostani. L'iniziativa si inserisce nel filone della convivenza uomo-natura e grandi predatori e giunge quest'anno alla sua quarta edizione valdostana, in collaborazione con Eliante Onlus, che la promuove e gestisce in diversi ambiti alpini da ormai nove anni.

"Grazie alla presenza di volontari in alpeggio e anche al sostegno di Wwf Italia, nel 2023 - fa sapere il Parco del Mont Avic - è stato possibile sperimentare nuove misure di protezione e monitoraggio di greggi e mandrie negli allevamenti coinvolti, avviare un dialogo costruttivo con gli allevatori e le loro famiglie e aumentare progressivamente i volontari presenti negli alpeggi. Dai 16 giovani coinvolti nel 2021, abbiamo raggiunto i 50 per la stagione di alpeggio 2024".

Il progetto infatti punta sulla coesistenza fra allevatori e grandi predatori, agevolata dall'intervento di giovani volontari selezionati e formati affinché affianchino i pastori durante il periodo di alpeggio in quota, ponendo particolare attenzione alle misure di prevenzione danni: dalla sorveglianza attiva del bestiame alle recinzioni elettrificate ad alto potenziale, dalla gestione dei cani da protezione fino alla sensibilizzazione dei turisti perché assumano comportamenti corretti nelle zone di pascolo.



