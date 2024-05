Trovato con otto etti di hashish in casa, arrestato

La polizia ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti Roberto Recrosio, di 25 anni, di Sarre. Il giovane, già conosciuto alle forze di polizia e ora ai domiciliari, è stato fermato nel fine settimana dagli uomini della squadra mobile a Sarre. In tasca aveva pochi grammi di hashish.

Durante la successiva perquisizione dell'alloggio però sono stati trovati otto etti di hashish, materiale per il confezionamento della droga e mille euro in contanti. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto.

Recrosio, difeso dall'avvocato Jacques Fosson, ha risposto alle domande del gip, che si è riservato la decisione.



