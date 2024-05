Mal di pancia dopo il pranzo in mensa, "nessun problema nei pasti"

"Gli esiti dei controlli non hanno portato alla luce alterazioni microbiologiche nel pasto testimone e nelle confezioni integre analizzate, così come non hanno evidenziato criticità i controlli effettuati presso gli ambienti utilizzati nella preparazione dei pasti". Così in una nota congiunta le amministrazioni comunali di Montjovet e Nus, dopo che il 9 maggio scorso oltre 40 persone, perlopiù bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, avevano accusato malesseri come dissenteria e dolori alla pancia dopo aver pranzato in due mense gestite dalla stessa società esterna.

"Il servizio di mensa scolastica - proseguono le due amministrazioni - è sottoposto a rigidi controlli ordinari ed è vincolato a procedure minuziose a cui il gestore del servizio è obbligato ad attenersi".

Dopo le segnalazioni, ricordano i due comuni, "sono state effettuate immediatamente le verifiche necessarie tramite l'Azienda sanitaria locale ed i carabinieri del Nas sul servizio di ristorazione". Il pasto campione - con passato di verdura e mocetta - era stato prelevato il 10 maggio, contestualmente alle ispezioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA