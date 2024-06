La Bce è attenta al corretto funzionamento dei mercati. Lo ha detto la presidente Christine Lagarde durante la visita a un'azienda a Massy, in Francia, secondo la Bloomberg.

Il commento arriva dopo una settimana di instabilità per le Borse e i bond per l'affermazione dell'estrema destra nel voto europeo e il voto anticipato in Francia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA