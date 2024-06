Calenda, sulle riforme Azione domani in Aula a fare battaglia

"Domani, come ho spiegato a Schlein, siamo in Senato e Camera su Premierato e Autonomia. Ora questa battaglia va fatta in Parlamento. Quando ci sarà il Referendum occorrerà portarla nel paese. La nostra preoccupazione è che i prossimi mesi siano spesi parlando solo di questo mentre salari, scuola e sanità continuano a sgretolarsi". Così Carlo Calenda risponde alla domanda se Azione sarà domani alla manifestazione indetta dalle opposizioni contro Autonomia e premierato, all'esame domani rispettivamente alla Camera e in Senato.





