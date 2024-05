Lamberto Vallarino Gancia Commendatore della Repubblica

L' imprenditore Lamberto Vallarino Gancia, nel 2016 insignito "Amis de la Vallée d'Aoste", sarà insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. La cerimonia è prevista il 2 giugno, dalle 11, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale di Aosta, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Sarà il Presidente della Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle funzioni prefettizie, a consegnare l'onorificenza, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Lamberto Vallarino Gancia è nato il 22 giugno 1959 a Canelli (Asti). Nel 1982 si è laureato in enologia all'University of California. Campione di off-shore classe 1, è stato presidente della Gancia spa, di Federvini, della Fondazione del Teatro Stabile di Torino e del Consorzio Tutela Alta Langa Docg, oltre ad aver ricevuto la medaglia di bronzo del Coni per meriti sportivi nel 1987.

Nell'occasione, inoltre, riceveranno l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana il socio fondatore e capogruppo dell'Associazione nazionale alpini-sezione di Saint-Pierre Alessandro Carlin; il Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza (in congedo dal 12 dicembre 2023) Fabio Fiorini; il tenente dell'Arma dei Carabinieri Adriano Marrale; il Vice Questore della Polizia di Stato Francesco Menchiari; il Tenente commissario del corpo militare della Croce Rossa Antonello Piffari; e il Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri Francesco Vasciarelli.

Istituito con la Legge 178/1951, l'Ordine al Merito della Repubblica italiana è il primo fra gli Ordini nazionali, destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA