Pour l'Autonomie, Cristina Camandona nuova presidente

Cristina Camandona è la nuova presidente di Pour l'Autonomie. Sostituisce Augusto Rollandin, che nel gennaio scorso aveva rassegnato le dimissioni da consigliere regionale: da alcune settimane era ricoverato in una struttura riabilitativa a seguito di problemi di salute.

Rollandin è stato eletto presidente onorario del movimento e il consigliere regionale Aldo Di Marco è stato confermato come segretario politico. Le decisioni sono state prese dall'assemblea regionale ordinaria di Pour l'Autonomie, che - fa sapere oggi il movimento in una nota - si è riunita il 6 maggio scorso.

Del nuovo comitato direttivo regionale fanno parte poi come segretario amministrativo Alberto Martelli e, come membri Marco Artaz, Morena Comoli, Alex Dal Grande, Bonifacio Di Pietrantonio, Giorgio Giovinazzo, Roberto Montrosset, Françoise Munier e Loris Zendri, a cui va ad aggiungersi di diritto l'assessore regionale Marco Carrel.



