Perseguita la ex ad Aosta, arrestato due volte in 12 ore

Un quarantacinquenne è finito in carcere dopo essere stato arrestato due volte in 12 ore dai carabinieri della Compagnia di Aosta.

L'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, nei confronti dell'ex moglie. La misura cautelare era scattata nell'ambito di un'indagine per reati di violenza contro le donne (codice rosso).

Ieri però, nei pressi di un bar di Aosta, lui l'ha vista e l'ha inseguita: la donna nel frattempo è riuscita a chiedere aiuto a dei carabinieri che si trovavano in zona. I militari hanno quindi fermato e arrestato il suo ex. L'uomo è così finito ai domiciliari. Nella notte però è uscito di casa ed è stato nuovamente fermato dai militari dell'Arma, che lo hanno condotto in carcere.



