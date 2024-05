RaiTre, Buongiorno Regione arriva in Valtournenche

Sarà dedicata alla Valtournenche la settimana di "Buongiorno Regione" messa in onda dal 27 al 31 maggio dalla Tgr della Valle d'Aosta. Si parlerà di alpinismo con Hervé Barmasse, ma anche del turismo nei campeggi in uno scenario naturale straordinario, dominato dalla vetta del Cervino, e delle offerte di spettacolo per l'estate, a cominciare dal concerto di Russell Crowe in programma il prossimo 21 giugno.

Prendendo spunto dal restyling della funivia di Chamois si affronteranno inoltre le criticità del trasporto pubblico locale. Spazio anche alle tradizioni d'antan con i musei etnografici, il Petit Monde di Torgnon e il museo di Antey, oltre al museo dell'agricoltura di Valtournenche. Sempre in tema di agricoltura si farà il punto sulla produzione delle mele ad Antey, con le difficoltà legate all'andamento meteo di questa stagione.

"Dopo quella di Gressoney, del Gran San Bernardo, della Valdigne e del Gran Paradiso- spiega il caporedattore della sede Rai per la Valle d'Aosta, Andrea Caglieris - prosegue il nostro viaggio tra le vallate. La settimana dedicata alla Valtournenche sarà anche l'occasione per ricordare, a cento anni esatti dalla nascita, un grande uomo Rai legatissimo a Cervinia: Mike Bongiorno". L'appuntamento con Buongiorno Regione è dalle 7.30 alle 8 su Rai Tre.



