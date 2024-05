Il festival la "Grande invasione" arriva ad Aosta

Dal 31 maggio al 2 giugno arriva ad Aosta la Grande invasione, il festival della lettura di Ivrea che quest'anno si sdoppia. Trenta eventi in tre giorni nel capoluogo valdostano, tutti dedicati ai libri e alla cultura. Il Festival, che a Ivrea il 30 maggio inaugura la sua 22/a edizione, per la prima volta sarà ad Aosta con ospiti di eccezione come Stefano Nazzi, Francesco Costa, Luca Sofri oltre allo statunitense Jim Lewis e ancora Alessandro Cattelan, Valeria Parrella e tanti altri. ''Siamo molto orgogliosi di inaugurare questa prima edizione del nostro festival - commenta Gianmario Pilo, uno dei curatori dell'evento - fortemente voluto e sostenuto dall'amministrazione comunale di Aosta dopo che alcuni mesi fa abbiamo fatto loro la proposta. Sarà un'edizione che porterà ad Aosta un programma ricco con nomi di rilievo nel panorama della letteratura nazionale e internazionale. Per tre giorni, un fiume di libri invaderà la città e la collegherà direttamente con Ivrea''.

Il sindaco di Aosta Gianni Nuti, che il 30 maggio sarà a Ivrea a inaugurare la rassegna eporediese, sottolinea come: ''Si tratta di un appuntamento importante, dalla doppia valenza: quello di riportare i libri e la lettura in città che mancavano da un po' di tempo e poi quello non meno importante di rendere concrete le alleanze, che non sono solo firme sulla carta, ma insieme, in questo caso con Ivrea, si possono portare bellezza, cultura ed eventi importanti nelle nostre città''.



