Arcigay Vda, "illuminare le coscienze, non i monumenti"

"Alla comunità Lgbtqia+ non basta vedere gli splendidi monumenti aostani illuminati di arcobaleno: è urgente ed essenziale un impegno attivo da parte delle istituzioni per garantire pari dignità e diritti, senza distinzioni, secondo l'articolo 3 della Costituzione". Lo scrive in una nota Arcigay Valle d'Aosta in occasione della Giornata internazionale contro l'Omobitransfobia, precisando: "Non abbiamo chiesto l'accensione della Porta Pretoria con i colori rainbow, ma sollecitiamo la politica a un impegno concreto: al Consiglio regionale chiede di ricalendarizzare il disegno di legge contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, sepolto a Palazzo Deffeyes da due anni in quinta Commissione". Arcigay Valle d'Aosta chiede, inoltre, che "il testo non sia modificato, diventando una generica legge contro ogni discriminazione, in un timido tentativo di unire, ad esempio, omofobia e abilismo, senza considerare i differenti approcci di cui necessitano due importanti problematiche: la legge non può essere così vaga da non essere più efficace".

