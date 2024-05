La Valle d'Aosta in musica, torna il "Printemps en musique"

Dal 24 maggio al 21 giugno torna l'appuntamento con la manifestazione Printemps en musique che propone una serie di iniziative collegate tra loro dal 'fil rouge' della musica, in un unico calendario che punta a coinvolgere un pubblico diversificato ed eterogeneo, fatto di appassionati e curiosi, di giovani e famiglie. La kermesse inizierà il 20 maggio con i concerti del progetto "Le Chœur avant tout" - che quest'anno ha coinvolto sette istituzioni scolastiche, 415 bambini con i relativi docenti e formatori e undici cori ospiti - e terminerà il 21 giugno per celebrare la Giornata internazionale della musica con la dinamicità e l'energia del collettivo di "Patoué eun Mezeucca".

Ruolo centrale nella manifestazione lo gioca l'"Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains": alla 72/a edizione parteciperanno sei cori di voci bianche e cori scolastici, due cori giovanili, due ensemble vocali e 25 cori adulti, oltre a 12 gruppi folk per la giornata conclusiva. Le serate si svolgeranno al teatro Splendor e nella Collegiata di Saint-Ours, ad Aosta. Il calendario del Printemps en musique proseguirà poi in compagnia della "Musikkapelle La Lira" di Issime che dal primo all'8 giugno ospiterà il 50/o raduno delle bande musicali della Valle d'Aosta, A giugno, infine, sono in cartellone i tre concerti del Conservatoire de la Vallée d'Aoste nell'Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e lo spettacolo teatrale musicale Brundibar a cura della Sfom-Fondazione per la cultura musicale Maria Ida Viglino.



