Alcotra Italia-Francia, al via rinnovo Consiglio dei giovani

Il Programma Interreg Italia-Francia Alcotra ha pubblicato il bando per il rinnovo Consiglio dei giovani, che scadrà il prossimo 31 maggio. Lo ha comunicato l'assessorato degli Affari europei, precisando che "il Consiglio dei Giovani è un organismo voluto dall'Autorità di gestione e dal Comitato di sorveglianza per rafforzare il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella realizzazione della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia: i componenti possono proporre idee e punti di vista sulle questioni sociali e ambientali del territorio Alcotra e soprattutto contribuire e lavorare in autonomia sui temi del Programma, partecipare attivamente alle riunioni del Comitato di sorveglianza e seguire l'andamento dei progetti finanziati".

La durata dell'incarico è di un anno, rinnovabile per un altro anno. L'Autorità di gestione organizzerà i colloqui con i candidati tra il 4 e il 7 giugno. I giovani selezionati saranno invitati all'evento di insediamento del Consiglio dei giovani a Chamonix, il 6 luglio 2024. Durante il mandato 2023-24 a rappresentare la Valle d'Aosta al Consiglio dei giovani Alcotra, sono stati Samuele Cavana e Alice Sciulli che hanno fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del Libro bianco sugli effetti del cambiamento climatico nelle zone di montagna e di una serie di podcast relativo al rapporto tra i giovani e l'Unione Europea e all'impatto che questa ha sulla vita quotidiana delle nostre comunità.



