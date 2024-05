Disabilità e inclusione, finanziati 18 progetti

Si è conclusa la selezione dei progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'Avviso promosso da Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta e Csv Vda. L'avviso si inserisce nel quadro della coprogettazione con il dipartimento Politiche sociali della Regione per la realizzazione delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Sono stati 21 i progetti presentati, di cui 18 ammessi al finanziamento, per un totale di risorse stanziate di oltre 155.000 euro e con il coinvolgimento attivo di 35 realtà associative.

In linea con gli ambiti tematici del bando, i progetti sono stati presentati in forma partenariale e intervengono in diversi campi: dall'inclusione dei minori con disabilità nelle offerte ludico-ricreative del periodo estivo, all'attivazione civica dei giovani, dal supporto all'invecchiamento attivo al sostegno alle relazioni intergenerazionali.

Sono stati approvati quattro progetti per favorire la partecipazione ai centri estivi del territorio da parte dei minori con disabilità, cinque con protagonisti diretti i giovani, quattro dedicati agli over 65 e altri cinque che si focalizzano sul dialogo intergenerazionale.

"Siamo soddisfatti per l'ampia partecipazione e per la ricchezza delle proposte pervenute. Molti progetti hanno evidenziato interessanti sinergie e dinamiche di rete con enti e attori del territorio", ha commentato Pietro Passerin d'Entrèves, presidente della Fondazione Comunitaria, capofila della coprogettazione.



