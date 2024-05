Riaperta la strada regionale della Valgrisenche dopo i disgaggi

E' stata riaperta alle 19,30 la strada regionale 25 della Valgrisenche, chiusa dal primo maggio scorso dopo un caduta massi e un dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Arvier. Il sindaco, Mauro Lucianaz, ha disposto un senso unico alternato nel tratto compreso tra il bivio della comunale per Chamençon e quello per Planaval.

Le operazioni di disgaggio, si legge nell'ordinanza, sono terminate ma "si rendono necessarie delle modifiche alla viabilità per assicurare l'incolumità pubblica, nel tratto interessato dall'evento anche a seguito delle operazioni di disgaggio".

Da ieri il transito lungo la regionale era stato consentito in alcune fasce orarie.



