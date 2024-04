Carrel, "continuiamo a valorizzare le piccole aziende agricole"

"Un grande traguardo raggiunto in questi mesi è indubbiamente l'approvazione" della legge regionale 1/2024, che aggiorna la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale: una modifica "che ha incluso tutta una serie di revisioni e migliorie e che attualmente prevede diverse novità, tra cui nuove risorse a fondo perso per sopperire alle carenze della Pac e del Csr, si parla di circa 3 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel, intervenendo all'assemblea di Coldiretti Valle d'Aosta.

"Sono degli aiuti - ha spiegato Carrel - a fondo perduto, certo, ma voglio sottolineare che non si tratta di un contributo a pioggia, bensì di una scelta politica mirata che ribadisce ciò che sempre sosteniamo, e cioè che la nostra agricoltura è diversa ed è fatta di piccole e piccolissime aziende che la nostra regione vuole continuare a valorizzare. Abbiamo lavorato per una modifica della legge che ci ha portati a migliorarne alcuni aspetti, rendendoli sempre più concreti e adatti alle esigenze del territorio".

Guardando ai prossimi mesi, ha detto Carrel, "dobbiamo continuare a lavorare sul tema dei danni da fauna, sul lupo, sull'annosa questione legata ai fondi Agea 2019, continuare a confrontarci sul ruolo fondamentale dei Consorzi di miglioramento fondiario e su come sostenerli, sulla multifunzionalità e su tanti altri temi che riguardano la Pac, come la stabulazione composta e il Sistema di qualità nazionale benessere animale. Tutte queste sfide dobbiamo affrontarle senza perdere entusiasmo e voglia di confrontarci che sono e rimangono come l'acqua, elementi imprescindibili per il futuro della nostra agricoltura".

Tra i diversi temi affrontati da Carrel, anche la "particolare attenzione dedicata al biologico, fil rouge importante per tutta la filiera e obiettivo da raggiungere con ratio e misura, tenendo a mente il potenziale già molto green della nostra realtà valdostana. Perché se è vero che i numeri e le percentuali si interpretano è altrettanto vero che la nostra Regione non è meno Bio di tante altre come parrebbe, forse ci manca solo la certificazione".



