Forza Italia e Noi moderati, solidarietà a Giorgia Meloni

"Preso atto che persone intolleranti e democraticamente immature, allo stato ignote, hanno messo a testa in giù il manifesto elettorale del presidente del Consiglio presso la fermata dell'autobus dell'Arco di Augusto ed imbrattato altri manifesti", il direttivo di Noi moderati Valle d'Aosta esprime in una nota "la propria solidarietà a Giorgia Meloni e a Fdi per le intollerabili manifestazioni di livore e odio a loro indirizzate, condannando fermamente tali episodi come manifestazioni di un clima avvelenato che attraverso un bieco e vergognoso simbolismo rappresenta un concreto ed attuale pericolo per la democrazia".

"Si dicono democratici e poi imbrattano i cartelloni con la foto della nostra Premier con insulti ed epiteti irripetibili.

Mi fate tanta pena.

Solidarietà a Giorgia Meloni per i fatti accaduti ad Aosta", scrive in un post su X Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia in Valle d'Aosta.

Secondo Orlando Navarra, coordinatore di Noi moderati a livello regionale, "non è pensabile tollerare una violenza del genere che si rifà, per giustificarsi, a presunte azioni antifasciste che rappresentano, invece, esse stesse atti di natura fascista e cioè dimostrano esattamente l'opposto di ciò che si vorrebbe significare. Le forze di sinistra sia all'interno delle istituzioni che all'esterno devono stigmatizzare e condannare con fermezza tali comportamenti violenti poiché il silenzio è complice".



