Europee, dal ministero sì ai simboli Federalismo e autonomie e Rassemblement valdotain

In vista delle elezioni europee del prossimo giugno, il ministero dell'Interno ha accettato ufficialmente il simbolo della lista Federalismo e autonomie, che intende candidare Laurent Viérin, e quello di Rassemblement valdotain. La conferma del via libera alla prima arriva dallo stesso ex presidente della Regione, che aveva depositato il contrassegno nei giorni scorsi a Roma. La sua candidatura è stata promossa da Pays d'Aoste souverain e Orgueil valdôtain.

Per potersi effettivamente presentare, Federalismo e autonomie dovrà apparentarsi con una 'lista madre' entro il primo maggio, data ultima per il deposito di liste e candidati presso la Corte d'appello di Milano.

Il movimento guidato da Stefano Aggravi ha invece già trovato l'apparentamento con la lista Libertà, promossa dal leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca. "Il ministero dell'Interno - ha dichiarato nel pomeriggio De Luca - ha confermato che il contrassegno Libertà depositato per le elezioni dei membri del Parlamento europeo è stato approvato e risulta regolare. Accettato anche il simbolo della lista collegata a Libertà di Rassemblement Valdôtain per le minoranze linguistiche della Valle d'Aosta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA