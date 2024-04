Nuovi vigneti, 40 richieste di autorizzazione per 20 ettari

Dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande per le autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti, le richieste pervenute sono 40, per un totale di circa 20 ettari di superficie.

"Quest'anno tutte le domande dovrebbero essere accolte per l'intero della superficie richiesta da ogni azienda, fermo restando il rispetto degli altri requisiti", comunica l'assessorato all'Agricoltura, "come previsto dal decreto del 12 dicembre 2023" che "ha modificato le vecchie disposizioni innalzando da 10 a 30 ettari la superficie minima di assegnazione garantita alla Valle d'Aosta".

"Il ministero comunicherà alle Regioni, entro il 10 luglio, l'elenco delle aziende alle quali sarà possibile rilasciare le autorizzazioni di nuovo impianto. L'assessorato, entro il 1/o agosto, potrà quindi provvedere all'invio delle comunicazioni ufficiali ai viticoltori". Da quel momento, i viticoltori avranno a disposizione tre anni per procedere all'impianto dei nuovi vigneti autorizzati.

L'assessore Marco Carrel si dichiara "soddisfatto del buon numero di richieste di nuovo impianto pervenute, permettendo così agli uffici di lavorare con la prospettiva, a differenza degli anni scorsi, di potere accogliere interamente tutte le richieste pervenute". Evidenzia inoltre che "il lavoro portato avanti a livello nazionale, in collaborazione con gli altri assessori regionali, per innalzare la soglia minima a disposizione ha avuto come scopo proprio quello di incentivare l'ampliamento delle superficie coltivate a vite, un obiettivo che in Valle d'Aosta mira non solo alla crescita economica delle aziende ma anche a incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del nostro territorio di montagna".



