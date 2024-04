Cisl Valle d'Aosta, Enzo Berthod eletto nella segreteria generale

Enzo Berthod è stato eletto come nuovo componente della segreteria confederale della Cisl Valle d'Aosta a seguito del pensionamento del segretario Fausto Renna.

Lo ha votato a scrutinio segreto il Consiglio generale del sindacato, che si è riunito stamane nella sede di Saint-Christophe.

Berthod completa la segreteria confederale composta già dal segretario generale, Jean Dondeynaz, e dalla segretaria organizzativa, Manuela Malesan.

"Enzo Berthod - ha detto Dondeynaz - è figura autorevole che mette a disposizione la sua esperienza a supporto della segretaria confederale Cisl Valle d'Aosta in un momento storico in cui il sindacato è chiamato a nuove sfide sia sul tema della contrattazione sia, più in generale, sul tema dei diritti dei lavoratori e dei cittadini".

Nel corso del Consiglio generale è stato deciso anche di costituire sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro un gruppo di lavoro intercategoriale "che sia stabilmente dedicato alla tematica attraverso piani formativi e che metta a fattor comune le buone prassi". Approvata inoltre la creazione del dipartimento mobilità e del dipartimento pari opportunità. Il primo sarà coordinato da Domenico Crea, segretario generale della categoria Trasporti Cisl Vda (Fit Cisl), il secondo da Alessia Démé, segretaria della Cisl scuola ed esperta di politiche sindacali di genere, che assume la carica di coordinatrice donne Cisl Valle d'Aosta.



