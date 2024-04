Femminicidio a La Salle, dopo il malore il sospettato sta meglio

Sono migliorate le condizioni di Sohaib Teima, il ventunenne di Fermo che si è sentito male giovedì scorso a Grenoble (Francia), poco prima dell'udienza per la sua possibile estradizione in Italia, dove è "gravemente indiziato" per l'omicidio della sua compagna, la ventiduenne francese Auriane Nathalie Laisne, trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Le sue condizioni sono considerate "discrete" da chi gli è vicino.

Mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza del palazzo di giustizia della città d'oltralpe, il giovane si è accasciato a terra. Giudici e avvocato francese hanno ipotizzato in aula che Teima, che segue un trattamento farmacologico antidepressivo, possa aver assunto una dose eccessiva di medicinali. Dopo il malore è stato ricoverato all'ospedale universitario di Grenoble.

In assenza dell'indagato in aula, l'udienza davanti alla chambre de l'instruction della Corte d'appello di Grenoble è stata rinviata al 25 aprile prossimo. Per il procedimento penale italiano, il giovane è assistito dagli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra. Teima, arrestato il 10 aprile scorso a Lione, è destinatario di un mandato d'arresto europeo chiesto dalla procura di Aosta.



