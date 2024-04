Saint-Vincent, "la funicolare di nuovo in servizio nel 2025"

Il Consiglio comunale di Saint-Vincent ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara per i lavori di revisione generale della 'funicolare', l'ascensore inclinato, fermo da quattro anni, al servizio dello stabilimento termale Il sindaco, Francesco Favre, ha spiegato che il progetto è già stato analizzato in Commissione. Il costo è di 1,4 milioni di euro di cui 970 mila coperti da contributo della Regione Valle d'Aosta. L'avvio dei lavori è previsto nell'autunno 2024, per avere l'opera collaudata nel maggio 2025. Si tratta di un intervento tecnico di smontaggio, manutenzione-sostituzione e rimontaggio di parti meccaniche.

Il gruppo Saint-Vincent insieme per cambiare, premettendo che l'intervento "deve essere fatto per rimettere in funzione la funicolare", ha lamentato "la tempistica di trasmissione dei documenti alla Commissione consiliare" e si è soffermato sul computo metrico, realizzato con voci a corpo. Ha riferito di aver chiesto chiarimenti sulla composizione delle singole voci e di aver ottenuto una risposta insoddisfacente dal Rup: si tratterà di un appalto a corpo, il computo metrico non costituirà documento contrattuale e i prezzi sono stati controllati per mezzo di un'analisi di mercato.

Il sindaco ha affermato di avere piena fiducia nell'operato degli uffici. Il primo cittadino ha preso atto delle osservazioni e annunciato che saranno riportate al Rup per verificarne la pertinenza. Il gruppo Saint-Vincent insieme per cambiare ha annunciato voto contrario, non all'opera in sé ma rispetto alla "documentazione incompleta" che è stata fornita.

Il gruppo Liriti-Jacquemet Saint-Vincent, pur ritenendo la revisione necessaria, ha affermato di condividere le perplessità del collega del gruppo Saint-Vincent insieme per cambiare e, in assenza di ulteriore documentazione, ha annunciato voto di astensione.



