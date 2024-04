Forza Italia, "ok a diritti minoranze ma no a indipendentismo"

"Siamo disponibili a garantire il diritto anche alla minoranza di lingua francese in Valle d'Aosta di potersi presentare agli elettori l'8 e 9 giugno prossimi, che deve però rispettare dei requisiti per noi indispensabili: la condivisione di valori liberali e di percorsi comuni nell'area del Centrodestra, essere sì per un'Europa dei Popoli ma non a sostegno o addirittura promotori di ideologie indipendentiste e la sottoscrizione del programma del Partito Popolare Europeo".

Lo sottolinea in una nota Forza Italia Valle d'Aosta in merito alla notizia della trattativa per un apparentamento 'tecnico' con Pays d'Aoste Souverain per le prossime elezioni europee.

"Come movimento politico di Forza Italia, in accordo con Noi Moderati, siamo sempre pronti a tutelare e valorizzare nei fatti le autonomie e le minoranze linguistiche - prosegue - anche in occasione delle prossime elezioni europee. Prova ne è l'intesa raggiunta due giorni fa con le minoranze di lingua tedesca in Alto Adige e slovena in Friuli Venezia Giulia culminata con l'apparentamento della lista della Südtiroler Volkspartei".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA