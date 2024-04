Pays d'Aoste Souverain tratta apparentamento con Forza Italia

La lista di Pays d'Aoste Souverain (che candida l'ex presidente della Regione Laurent Vierin) sta trattando con Forza Italia per presentare un listino 'collegato' - denominato "Autonomia e federalismo" - nella circoscrizione nord-ovest. "Siamo agli ultimi passaggi - spiega all'ANSA Christian Sarteur, leader del movimento indipendentista valdostano - e il discorso è ben avviato. Per ora non c'è alcun accordo definitivo, stiamo parlando. Si tratta di un apparentamento 'tecnico'. I presupposti di un accordo politico con la lista Stati Uniti d'Europa sono caduti. Abbiamo avuto un confronto con il Südtiroler Volkspartei e altri movimenti per l'autodeterminazione dei popoli minoritari: loro hanno già trovato l'accordo con Forza Italia e noi vediamo se riusciremo a farlo a breve".



