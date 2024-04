Cai Valle d'Aosta, Marco Bonelli è il nuovo presidente

Marco Bonelli è il nuovo presidente del gruppo regionale del Club alpino italiano per la Valle d'Aosta. E' stato eletto dall'Assemblea regionale dei delegati straordinaria. Per quanto riguarda gli altri organi del Cai VdA, le elezioni hanno visto la conferma o il rinnovo di alcuni dei componenti: per il comitato direttivo Piera Squinobal è al secondo mandato e Gianfranco Serrano alla prima esperienza; confermate Angela Carminati e Nadia Raveraz per la revisione dei conti; tra i probiviri secondo mandato per Aldo Varda e primo per Pierluca Benedetto e Roger Reboulaz.

In merito al bilancio, la chiusura della gestione del 2023 vede una situazione sostanzialmente in pareggio ma che denuncia una lenta riduzione dei margini di azione in capo al gruppo regionale. "La redazione del bilancio di previsione 2024 - si legge in una nota - tiene conto appunto dei nuovi scenari che imporranno una ricerca di fondi che vadano oltre quelli al momento assicurati dal sostegno istituzionale della sede centrale".



