Primo caso di dengue rilevato in Valle d'Aosta

Primo casi di febbre dengue in Valle d'Aosta. La notizia è riportata sulla versione online del quotidiano La Stampa. Il paziente contagiato è un valdostano, che da qualche settimana è rientrato dal Sud America. Rientrato in Italia ha avuto febbre alta e dolori, ma dopo una settimana è migliorato e non è stato ricoverato in ospedale. Le sue analisi del sangue sono state inviate a Torino e gli esiti sono arrivati di recente.

La febbre dengue è di origine virale e viene trasmessa agli esseri umani tramite punture di zanzara che hanno a loro volta punto una persona infetta. La malattia può presentarsi in modo più o meno grave.



