Chiude ad Aosta la comunità delle Suore della Carità

Con il mese di aprile la congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret chiude la comunità di Aosta. Le ultime tre suore rimaste in servizio saranno trasferite. Lo comunica la Diocesi di Aosta.

Le Suore della Carità erano giunte nel capoluogo valdostano nel 1845, chiamate dall'Ordine Mauriziano per l'assistenza ai malati in ospedale.

Man mano che la struttura sanitaria si espandeva, aumentavano anche le suore che arrivarono ad essere 24. A partire dal 1969 il numero delle suore cominciò a diminuire fino ad arrivare all'attuale minimo storico di tre.

Quando l'ospedale passò alla Regione nel 1975, le suore non operarono più in regime di convenzione ma vennero assunte con contratto di lavoro. Nel 1977, per disposizione dell'Amministrazione regionale, dovettero lasciare l'alloggio che occupavano in ospedale e si divisero in due comunità, una in via Zimmermann e una in via Parigi. Dal 1983, infine, furono riunite in una sola comunità. Uscite dal ruolo di dipendenti dell'ospedale, le suore hanno continuato ad assicurare una presenza per l'assistenza spirituale come volontarie. L'ultima superiora è suor Maria Claudia Alberti.



