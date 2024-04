Traforo Monte Bianco, chiusura da 2 settembre a 16 dicembre

Per il rifacimento di 600 metri di volta il traforo del Monte Bianco resterà chiuso al traffico adal 2 settembre al 16 dicembre 2024. Lo ha annunciato il Geie - struttura franco-italiana responsabile della manutenzione e del funzionamento del tunnel - durante una riunione ad Aosta con l'amministrazione regionale valdostana, gli enti locali, le forze dell'ordine e le associazioni di categoria. "Riprenderemo gli interventi che dovevamo fare l'anno scorso. L'opera principale è la demolizione e la relativa ricostruzione di 600 metri di volta, per un costo di circa 24 milioni di euro. Abbiamo previsto tre mesi e mezzo di lavori, l'impegno è di cercare di fare il possibile per ridurre il periodo di chiusura e di anticipare la riapertura" ha spiegato il direttore gerente del Geie-Tmb, Riccardo Rigacci, aggiungendo: "Il piano ora prevede interventi analoghi per i prossimi 18 anni. In base ad uno studio del Politecnico faremo una proposta di pianificazione alla Cig differente da quella attualmente sul tavolo, proposta che potrebbe richiedere periodi di chiusura minori, forse non necessariamente per tutti i 18 anni, prevedendo interventi radicali su un tratto di galleria e non su tutta la galleria". Rigacci ha anche annunciato che i lavori sulla soletta, per i quali sono previste chiusure notturne fino a giugno, dovrebbero concludersi nel 2024."La prima misura da prendersi ora è comunicare questa chiusura - ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin - e toccherà al Geie fornire tute le informazioni all'utenza e agli operatori economici. E' importante riaprire il traforo prima delle feste, l'obiettivo è di lavorare per una riapertura anticipata".



