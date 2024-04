Traforo Monte Bianco, "obiettivo ridurre l'impatto della chiusura"

"Accogliamo con favore l'impegno a lavorare per cercare di accorciare il periodo di interruzione del collegamento, se lo svolgimento degli interventi lo consentirà.

Coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali ed economici, è fondamentale mettere a punto una strategia complessiva per minimizzare l'impatto della sospensione della circolazione sotto il Monte Bianco e presidiare adeguatamente la restante rete viaria di accesso in Valle d'Aosta". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, alla fine della riunione con il Geie nella quale sono state annunciate le chiusure del traforo del Monte Bianco nel prossimo autunno.

"Importanti se non fondamentali - ha aggiunto - saranno poi gli esiti del lavoro che Arpa della Valle d'Aosta e Università della Valle d'Aosta, in collaborazione con la Chambre, stanno svolgendo con rilevazioni ambientali e indagini socio economiche. Una volta ultimate potranno essere presentate, rappresentando una base importante per elaborare considerazioni e proposte. L'obiettivo è garantire un collegamento transfrontaliero stabile e, soprattutto, in sicurezza, e poter affrontare su basi concrete il tema del raddoppio del tunnel, sul quale i governi nazionali non possono più temporeggiare".

