Turismo, a gennaio sono cresciuti arrivi e presenze

A gennaio 2024 in Valle d'Aosta le presenze turistiche sono cresciute del 12,75% (da 407.676 a 459.671) e gli arrivi del 9,11% (da 127.314 a 138.911).

L'andamento rispetto allo stesso mese dell'anno passato resta positivo anche scorporando i dati degli alloggi a uso turistico, la cui legge regionale è entrata in vigore il primo novembre 2023. Le locazioni brevi a gennaio hanno fatto registrare 29.124 presenze (16.336 di italiani e 12.788 di stranieri), quasi lo stesso numero degli alberghi a due stelle, e 8.007 arrivi (5.389 italiani e 2.618 stranieri). I dati sono stati diffusi dall'assessorato al Turismo.

Considerando i dati complessivi, l'incremento di stranieri (+16,29% di presenze e +10,8% di arrivi) è maggiore rispetto a quello degli italiani (+10,27% e + 8,37%). Guardando alle presenze, i numeri sono positivi praticamente in tutti i comprensori. Brilla il Gran San Bernardo (+172,65% di stranieri e +58,75% di italiani) ma crescono anche Monte Cervino (+25,91% e + 2,64%), Monte Rosa (+17,44% e +3,34%), Aosta e dintorni (+27,39% e +24,4%), Monte Bianco (+3,63% e +7,81%) e Valle centrale (+0,72% e +6,28%), mentre è in chiaroscuro la situazione nel Gran Paradiso (-12,93%, +11,91%).



