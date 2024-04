Contro le dipendenze l'uso di campi magnetici, parte il progetto

Inizia il progetto 'Future waves against addiction', ideato e gestito dal responsabile del Serd, il Servizio per le dipendenze dell'azienda Usl. Si tratta della prima applicazione clinica sul territorio della Valle d'Aosta di una tecnologia innovativa, la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (Rtms - Repetitive transcranial magnetic stimulation), trattamento all'avanguardia per le dipendenze sia da sostanze che comportamentali.

"Pochissimi centri sanitari pubblici in Italia possiedono questa tecnologia, riconosciuta come una nuova frontiera nel trattamento per le dipendenze e che offre un importante approccio complementare alle terapie farmacologiche. La Rtms ci permette di inserirci in un filone di ricerca fertile e promettente, aumentando il know-how della struttura e contribuendo al progresso scientifico dell'Azienda nel campo del trattamento delle dipendenze", sottolinea il dottor Gerardo Di Carlo, psichiatra responsabile del Serd.

"La Rtms - spiega - è una tecnica medica di neuromodulazione non invasiva che utilizza i campi magnetici per influenzare la funzionalità cerebrale modificando l'attività di precise aree del cervello e favorendo così il miglioramento terapeutico.

Durante la seduta al paziente viene collocato su specifiche parti del cranio uno strumento (coil) in grado di produrre impulsi magnetici in modo ritmico alternato a pause. Le onde generate riescono, a seconda della frequenza, a stimolare o a inibire l'attività del tessuto nervoso sottostante. Questa procedura si è dimostrata efficace nel trattamento di una vasta gamma di disturbi di interesse psichiatrico, inclusi il Disturbo da uso di sostanze (come cocaina, alcol, nicotina), il Disturbo da gioco d'azzardo, il Disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento farmacologico, la Depressione con sintomi ansiosi, il Disturbo Ossessivo Compulsivo e molte altre condizioni. Essa trova applicazione anche in neurologia nel trattamento della Malattia di Parkinson, nel Morbo di Alzheimer, nella riabilitazione post-ictus, nel trattamento del dolore, nell'emicrania ed in diversi altri disturbi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA