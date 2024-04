Sorpresi con un etto di cocaina, due arresti ad Aosta

Una giovane coppia di Aosta è stata arrestata nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I due, un uomo e una donna poco più che ventenni, sono stati trovati in possesso di 107 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte alla vendita, di 32 grammi di hashish e di un grammo di marijuana. In loro possesso anche 690 euro in contanti, "probabile provento di attività di spaccio", fa sapere la questura di Aosta.

La coppia era da tempo "attenzionata" dalla squadra mobile di Aosta. I due sono stati sottoposti a controllo in strada e quindi i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

L'uomo è stato portato in carcere a Brissogne, la donna sottoposta ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.



