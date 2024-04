Ferrovia, dal 15 aprile un bus sostitutivo diretto Aosta-Torino

Gli autobus sostitutivi dei treni lungo la linea Aosta-Ivrea, chiusa per elettrificazione, dal prossimo lunedì 15 aprile verranno implementati con un nuovo servizio sperimentale, che avrà una durata di 60 giorni. Il nuovo collegamento sarà un bus 'diretto' Aosta-Torino-Verrès, interamente autostradale e con queste fermate: Aosta (ore 6.00), Chatillon-Saint Vincent (6.25), Verrès (6.40), Pont Saint Martin (6.55) e Torino Porta Susa (ore 7.45). Lo fa sapere in una nota l'assessorato regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta.

Per il rientro il bus effettuerà il servizio Torino Porta Susa (ore 8.07) - Verrès (ore 9.10) con unica fermata a Pont-Saint-Martin (ore 8.57) e intero percorso autostradale.

Per chi desiderasse prenotare, il servizio sarà visibile sui canali dedicati (sito VdaTransport e App) solo da domenica sera e i biglietti potranno essere acquistati a partire da lunedì mattina.

Tre nuove corse dedicate al servizio sostitutivo sono inoltre state inserite questa settimana: partenza da Ivrea ore 14.32 e arrivo a Aosta ore 16.07 (fermate: Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon, Nus); partenza da Ivrea ore 14.32 e arrivo a Aosta ore 15.42 (percorso diretto autostradale); partenza da Ivrea ore 16.45 e arrivo a Aosta ore 18.20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA