Torna 'Lou courtì e lou poulayé' nel borgo di Donnas

Ritorna l'evento Lou courtì e lou poulayé, che si svolgerà domenica 21 aprile nelle vie del borgo di Donnas. La giornata, dedicata alla valorizzazione dell'orticultura, dei pollai di montagna e dei prodotti del territorio, è stata presentata presso la Fondazione Sistema Ollignan di Quart.

Nel corso della giornata di domenica, dalle ore 9.30 alle 18, si terranno il Mercato Lo Tsaven dei prodotti agroalimentari e l'esposizione dei prodotti da vivaio, entrambi curati da Coldiretti Valle d'Aosta, e le mostre delle specie avicole e dei conigli, organizzati dal Comune di Donnas. Sarà presente anche il presidio Slow Food della gallina bianca di Saluzzo e delle razze autoctone.

Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, si svolgeranno le attività informative e i laboratori gratuiti indirizzati ai bambini e alle famiglie, che affronteranno molti temi: lo spazio-attività 'I profumi dell'orto, la distillazione di piante officinali' curato dalla Fondazione Sistema Ollignan-Onlus, 'L'orto in poco Spazio' dell'Institut agricole régional, e il laboratorio 'Alla scoperta del cane: impariamo a conoscerlo e ad approcciarci', attività voluta dal Comune di Donnas e rivolta a bambini e adulti. Dal canto suo l'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali organizza il laboratorio 'Moltiplica una pianta, prenditene cura mantenendo un attento sguardo al futuro', al fine di illustrare i principali sistemi di moltiplicazione delle piante utilizzando materiali di riciclo e illustrando sistemi di cura naturali classici e moderni nella gestione dell'orto.

"Il nostro assessorato continua a sostenere la figura dell'agricoltore a tutto tondo, come custode del territorio, anche attraverso questi eventi volti a sensibilizzare i cittadini e promuovere la genuinità e la bontà dei prodotti a chilometro zero", sottolinea l'Assessore Marco Carrel.



