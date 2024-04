Sono 1.817 i lavoratori domestici regolari in Valle d'Aosta

I lavoratori domestici regolarmente assunti in Valle d'Aosta nel 2022 sono 1.817. Il 67,4% dei lavoratori sono badanti. Sono 1.726 le famiglie datori di lavoro domestico e la Valle d'Aosta è una delle poche regioni ad avere più lavoratori che datori di lavoro domestico. L'ambito domestico coinvolge quasi il 3% della popolazione totale. Sono i dati che emergono dal quinto rapporto annuale sul lavoro domestico promosso da Domina.

Altri dati: il 45,7% dei lavoratori domestici proviene dall'Est Europa, mentre il 32,8% sono italiani. Nell'insieme, la prevalenza di donne nel settore è notevole (93,5%). L'età media di un lavoratore domestico in Valle d'Aosta è di 51,3 anni e, in riferimento alle settimane lavorate, il 64,4% degli impiegati dichiara meno di 50 settimane lavorate. Complessivamente, nel 2022 le famiglie in Valle d'Aosta hanno speso circa 17 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici (stipendio, contributi, Tfr).



