Gli investigatori pensano di aver identificato la ragazza trovata morta venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. I carabinieri stanno infatti sentendo alcune persone, parenti di una giovane di cui non si hanno notizie da alcuni giorni. Manca ancora il riconoscimento ufficiale del corpo, ma i parenti hanno visionato una foto e confermato la corrispondenza.



