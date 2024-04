Promozione degli investimenti in Valle d'Aosta, bando da 11 milioni

La giunta regionale ha approvato il nuovo bando per la promozione degli investimenti in Valle d'Aosta, che mette a disposizione 11 milioni 144 mila euro per il triennio 2024-2026. E' previsto che sia possibile inviare le domande in via telematica dal 1/o maggio prossimo.

"Il Bando, nella sua nuova versione, è stato approvato con la finalità di rendere la misura accessibile a un maggior numero di beneficiari - precisa l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy - e incentivare così l'accrescimento della capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale." In attuazione della legge regionale 8/2016 per la promozione degli investimenti in Valle d'Aosta, il Bando seleziona programmi di investimento di rilevanza strategica, con priorità alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e agli investimenti produttivi. L'obiettivo è la sottoscrizione di accordi regionali di insediamento e sviluppo che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

Gli accordi riguardano realizzazione di un Programma di investimento che comporti anche un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale e un incremento occupazionale di almeno dieci nuovi addetti altamente specializzati. I destinatari degli aiuti sono le piccole medie e grandi imprese industriali, o aggregazioni di imprese, già presenti in Valle d'Aosta con almeno una unità locale produttiva o imprese non ancora attive in Valle d'Aosta ma che intendono investire sul territorio regionale.

I progetti compresi nel Programma di investimento riguardano: aiuti a favore della ricerca e sviluppo; aiuti agli investimenti produttivi compresi interventi di tutela ambientale e efficientamento energetico; aiuti alla formazione; aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. La modulistica sarà resa disponibile nella sezione dedicata del 'Portale imprese' del sito internet istituzionale della Regione.



