Pnrr, Caveri "i 132 progetti regionali avanzano nei tempi previsti"

C'è stato un confronto "con tutti i colleghi assessori che sono impegnati nei 132 progetti sul Pnrr e Pnc. Al 31 dicembre 2023 la cifra per questi 132 progetti è di circa 207 milioni. Da questo giro abbiamo avuto conferma che le progettualità stanno avanzando nei tempi dovuti". Così l'assessore al Pnrr, Luciano Caveri, durante la conferenza stampa della giunta per illustrare i principali provvedimenti adottati. Per Caveri "è un elemento di grande soddisfazione aver messo attorno al tavolo i colleghi assessori, i loro coordinatori, i loro dirigenti e poter dire che noi stiamo in questo momento nei tempi previsti, pur in una certa turbolenza degli aspetti applicativi del Pnrr".

Giovedì - ha anticipato Caveri - rappresentanti della Ragioneria dello Stato saranno ad Aosta. "In questo momento - ha spiegato - le regioni protestano sul fatto che nascano delle cabine di regia statali in capo alle prefetture. Qui va ricordato, visto che ogni tanto le funzioni prefettizie vengono criticate da alcuni, che grazie alle funzioni prefettizie potremo avere un ruolo significativo anche negli aspetti di governance del Pnrr in Valle d'Aosta, pur sapendo che le responsabilità restano in capo burocraticamente ai soggetti attuatori.

Nella discussione del decreto, le regioni - ha aggiunto Caveri - non hanno ancora dato un parere, perché su richiesta di Anci e Uppi c'è stato un rinvio. Però il presidente sa bene che l'emendamento proposto dalla Valle d'Aosta insieme alle province di Trento e di Bolzano, di copertura comunque con fondi statali dei progetti comunali che eventualmente venissero definanziati, è stato considerato un emendamento prioritario per dare un parere positivo da parte delle regioni, che sono preoccupate soprattutto per gli aspetti sanitari, che nel caso nostro ovviamente non contano perché sono erogati direttamente dalla Regione".



