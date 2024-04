Accoltellamento a Saint-Pierre, un arresto per tentato omicidio

Un uomo di 38 anni di origine romena è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri. E' accusato di aver accoltellato un italiano di 32 anni. I fatti sono avvenuti ieri sera a Saint-Pierre, dove durante la giornata si è celebrata la Festa di Sant'Antonio.

In base a una prima ricostruzione, a scatenare la colluttazione sarebbe stato un apprezzamento a una ragazza. Al culmine di una violenta lite - di qui anche l'ipotesi di rissa - avvenuta nelle vicinanze di una macelleria, il trentottenne avrebbe ferito il rivale.

Il trentaduenne è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta in gravi condizioni.

L'aggressore è stato presto individuato e sentito dai militari dell'Arma giunti sul posto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Aosta.



