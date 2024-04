Quarantenne francese trovato morto in un alloggio di Aosta

Il corpo di un cittadino francese, di 40 anni, è stato trovato senza vita in un appartamento di Aosta. Dai primi riscontri è morto per cause naturali. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, che aveva affittato una casa vacanza assieme a un gruppo di amici, aveva festeggiato tutta la notte. Questa mattina, sono stati proprio gli amici a chiamare i soccorsi quando si sono resi conto che non rispondeva. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constarne il decesso.



