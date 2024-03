Sciopera la grande distribuzione, presidio a Saint-Christophe

Si è svolto stamane davanti al supermercato Lidl di Saint-Christophe un presidio dei sindacati nell'ambito della giornata di sciopero nazionale: lo scontro con Federdistribuzione riguarda la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata. Secondo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs si tratta di "una perdita consistente per le lavoratrici e i lavoratori, nell'ordine di svariate migliaia di euro e in termini di minor massa salariale percepita nell'arco della vigenza contrattuale rispetto ai loro colleghi che, pur svolgendo ed operando nel medesimo ambito settoriale, si sono visti corrispondere trattamenti economici più significativi".

I sindacati puntano il dito contro "l'introduzione di una flessibilità incontrollata e generalizzata con contratti a termine di durata indeterminata (oltre i 24 mesi!); lo smembramento del sistema di classificazione del personale con l'attribuzione dell'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita a mansioni inferiori quali il pulimento di aree di vendita e servizi (come illegittimamente fanno alcune aziende associate a Federdistribuzione); l'azzeramento di ogni dignità professionale con il sotto inquadramento di chi ha la responsabilità di interi format commerciali complessi; la creazione di una nuova mansione adibita alla movimentazione delle merci trascinandola verso il quinto livello e svuotando l'attuale previsione al quarto livello, al solo fine di far risparmiare le imprese sulla pelle dei lavoratori".



