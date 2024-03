Strada regionale Gressoney, al via lavori del nuovo ponte sul Lys

Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys, in località Pont Sec del comune di Gressoney-Saint-Jean. Lo comunica l'assessorato regionale alle opere pubbliche. "Le opere di protezione e messa in sicurezza dai fenomeni di piena del corso d'acqua degli abitati e delle infrastrutture strategiche presenti - evidenzia l'assessore Davide Sapinet - si prefiggono anche la finalità di razionalizzare l'accessibilità alle aree poste in sinistra orografica del torrente Lys attraverso la realizzazione di un nuovo ponte ad arco, con una luce di 32 metri, che consentirà la rimozione dei due guadi attualmente presenti".

E' anche prevista una serie di interventi di tipo accessorio quali il collegamento e la realizzazione delle reti tecnologiche (acquedotto, illuminazione pubblica e collettore fognario) e la realizzazione di una fermata Bus posta a monte dell'imbocco del nuovo ponte sulla strada regionale numero 44. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 2 milioni e 625.226,50 euro, cofinanziati dalla Protezione civile nazionale (un milione e 286.078,23 euro). "Siamo soddisfatti - aggiunge il sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod - che dopo la richiesta presentata all'Amministrazione regionale a seguito dell'ultimo evento calamitoso verificatosi a ottobre 2020 oggi quest'opera sarà realizzata. Questo intervento agevolerà la viabilità per raggiungere la frazione di Ondre Pont Sec e le infrastrutture presenti sulla sinistra orografica quali il centro di compattazione dei rifiuti ed il depuratore intercomunale, unendo l'aspetto della sicurezza alla riqualificazione paesaggistica".

