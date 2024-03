Sci di velocità, Simone Origone vince la 15/a Coppa del Mondo

Simone Origone ha conquistato la Coppa del Mondo di sci di velocità. Si tratta del quindicesimo titolo iridato in carriera per l'"uomo-jet" valdostano. Il successo è arrivato dopo l'annullamento, per le avverse condizioni meteo, della gara di Vars, in Francia, dove si doveva completare il recupero della tappa pirenaica di Grau Roig. La cancellazione ha anche permesso all'azzurra Valentina Greggio di vincere la sua sesta Coppa del Mondo.

Entrambi hanno vinto tutte e tre le gare che si sono disputate nella stagione 2023-2024. Origone ha preceduto nella classifica finale il francese Simon Billy e il neozelandese Tawny Wagstaff.

Valentina Greggio ha invececoncluso la stagione davanti alla francese Clea Martinez e alla svedese Mathilda Persson.



